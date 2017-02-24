〈台北都會〉3.1一階限水 新北26萬戶受影響

2017-02-24

〔記者何玉華／新北報導〕水情不理想，經濟部水利署自三月一日起實施第一階段限水措施，包括三峽、鶯歌、樹林及林口全區，部分新莊、土城、五股、泰山區域將受到影響，戶數共廿六．二萬戶。

水利局表示，第一階段限水是在夜間等離峰及特定時段降低水壓，對大多數備有水塔的用戶影響不大，但位於管線末端或地勢較高地區的民眾，建議儲水備用；雖然暫時影響不大，但提醒民眾務必節約用水。