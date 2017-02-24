〈台北都會〉基隆果菜市場 三月一日起自治管理
2017-02-24
未來盈餘 將回饋消費者
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市果菜市場三月一日將回歸零售市場管理機制，由攤商籌組自治管理委員會自主管理，前蔬菜公會理事長楊中壢任首屆自治管委會主委，他表示，不影響果菜供需及價格，租金調降與未來盈餘都會回饋消費者。
基隆市果菜市場以蔬菜與青果批發、零售為主，但沒有拍賣制，早年成立果菜公司經營，連年虧損，果菜市場從光一路遷到麥金路後，九十二年宣告解散，委由基隆市果菜運銷合作社經營，兩年前則公開招標委外營運。
今年二月底租約到期，市府考慮委外經營期間問題叢生，為免惡性競標，將果菜市場回歸零售市場管理機制，改由攤商成立自治管委會自主管理。攤商組成籌備會，選出楊中壢為第一任主委，將於三月一日上任。
基隆市果菜市場占地約一千五百坪，按公有市場租金計算，一年租金五百五十多萬元，地下停車場租金另計，管委會統籌管理，初估攤商的租金會比現在便宜。
楊中壢說，接手後有許多地方需要改善，希望攤商將租金調降後降低的成本回饋在菜價上，新團隊也會努力經營，將來營運盈餘也會提撥部分做公益。市府產業發展處市場科長徐游宇表示，希望果菜市場能發揮穩定物價功能。
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