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〈台北都會〉桃園跨新北 兩線快速公車今上路

2017-02-24

〔記者何玉華／新北報導〕跨桃園、新北快速公車「桃709平鎮─龍潭─捷運永寧站」、「桃710大溪─捷運永寧站」，今（廿四）日起營運，桃709通車前半年還有一連串乘車優惠活動，新北市交通局提醒，兩條路線是由桃園市公車業者營運，每段次收費十八元，與雙北公車十五元不同。

交通局科長蘇先知表示，桃園市交通局規劃行駛平鎮、大溪經國道往返土城捷運永寧站的桃709、桃710公車，希望利用高速公路直接連結捷運站轉乘，減少繞行市區的時間，廿四日起營運。

桃709行經平南國中、山仔頂、百年大鎮、敏盛醫院及龍潭運動公園共十九個站，三段票收費，前三天免費搭乘，廿七日至五月廿三日由桃園往返跨市乘客，全票優惠十八元、半票優惠九元；五月廿四日至八月廿三日由桃園往返的跨市乘客，全票優惠九元、半票優惠五元。

桃710從桃園大溪老城區發車，行經觀音寺、崎頂、仁善國小、仁和國中及員樹林共十八站，三段票收費。

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