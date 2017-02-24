〈北部〉曾窮到吃野菜 她再現月桃工藝
2017-02-24
〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自桃園的「月桃妹」黃芳琪，專研月桃葉鞘的保存方式，一度窮到只能吃野菜度日，仍樂此不疲，輾轉七年後選擇定居花蓮，並成立「月桃戲」工作室，再現月桃工藝文化。
今年卅四歲的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所，因論文研究「月桃」，而長期深入部落，非原住民的她，努力以簡單族語，搭配「手勢」，向魯凱族耆老請益月桃編物技藝，日子一久竟愛上這項傳統編藝，並決定成立工作室，復興月桃風華，更自嘲是「月桃媳婦」。
黃芳琪畢業後，輾轉來到花蓮，發現花蓮鹽寮野生月桃多，投入推廣工作，並保留最傳統做法，耐心將月桃葉鞘清理完成，再放置屋內晾蔭半年，才挑選出極良品，編組成各項手作品。
她說，月桃編組物相當耐用，但怕碰水潮濕，若保存適當幾乎均能使用十年以上，外觀色澤還會因與肌膚接觸，變得更加油亮光滑，由於部落媽媽手作品較為傳統，近年則加入不少創意巧思，改變過去樣式，編出更多樣化的實用小物。
黃芳琪說，投入傳統技藝研究並不容易，曾窮到在山間小路想要撿拾蝸牛果腹，更時常摘取野菜度日，但編組過程能讓她沉澱思緒、忘卻煩惱，加上部落族人樂於分享的那份無私精神，著實賦予她更多勇氣，堅持推廣這項手工藝。
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