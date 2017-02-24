〈北部〉花蓮盜伐熱區 社區、大學加入巡護
2017-02-24
〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局日前公布全台國有森林易被盜伐的高風險熱區，花蓮林區高達廿處，多集中在玉里及秀姑巒事業區，因森林護管員不足，「每人平均負責四千公頃」，花蓮林區管理處今年與卓溪鄉古風社區發展協會等六個社區、以及慈濟大學登山社等三個登山團體合作參與山林巡護，盼減少森林盜伐！
林務局公布的國有森林盜伐高風險區，花蓮林區範圍內有廿處，集中於南區玉里、富里鄉、卓溪山區，包括玉里鎮中平山區、富里鄉永豐山區、卓溪鄉古風、卓清村山區多達十二處高風險區。
花蓮林管處統計，花蓮林區轄管的國有林地面積卅一萬九千六百一十八公頃，加上國有財產局移交的國有林，總轄面積將近卅三萬公頃，為全國面積最大，但森林護管員只有八十人，要取締盜伐、盜取森林副產物、火災防救、非法獵捕等業務，平均每人負責面積超過四千公頃，工作量遠超過林務局的「每三千公頃林地配置一名護管員」規定。
花蓮林管處表示，由於原民會公告花蓮縣全縣都是「原鄉地區」，因此推動結合社區加入森林保護工作計畫，今年起擴大辦理，包括卓溪鄉古風社區發展協會、富里鄉豐南社區發展協會、阿美族社區營造協會、慕谷慕魚護溪產業發展協會、康樂社區發展協會以及中橫休閒觀光發展協會共六個社區合作，計核發一百五十一萬元經費。
林務局計畫將協助盤點在地資源、建構「山林資源地圖」，作為將來林務局未來於原住民於傳統領域採集森林主副產物、原住民狩獵等政策議題的參考。
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