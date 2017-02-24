〈北部〉竹市啟動抗旱 無償提供回收水

2017-02-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕水情緊繃，新竹市府昨天召開節水抗旱整備會議，提出抗旱措施，市長林智堅表示，雖然這幾日降雨量略增，但水庫進水量有限，新竹市三月一日起要進入第一階段限水，呼籲民眾節約用水，並要求各單位及早因應，降低缺水損害。

市府工務處副處長曾嘉文表示，大新竹地區民生及工業用水，由台灣自來水公司第三區管理處每天供水五十二萬噸，因近期水情不佳，從三月一日實施第一階段夜間減壓供水措施，在夜間十一點到翌日清晨五點降低管壓供水，新竹地區的水情燈號由綠燈轉為黃燈，市府已函請各處暨所屬機關學校加強節約用水，並設「抗旱專區」網頁提供訊息。

自來水公司三區處副處長謝張浩表示，截至昨天上午，寶山水庫的有效蓄水量為三百一十萬噸，蓄水率約五十七％，寶二水庫蓄水量僅約四十九％，昨日雖有些許降雨，但僅各進帳三點二萬及二點六萬噸的水，水庫水位還略降些。

同時，竹市客雅水資源回收中心再生水每日產量為一萬噸，無償提供環境衛生清洗、澆灌花木等使用，民眾可自行到水資源中心內南側儲水池取水。（地址：香山區大庄里彩虹路九十九號，電話：03-5400730）。