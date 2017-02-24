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〈北部〉打造溫網室 5年補助70億

2017-02-24

〔記者黃美珠／關西報導〕為了穩定每年颱風季後的市場蔬果供需，農委會農糧署跟勞委會勞動力發展署合作，以五年二千公頃補助農民七十億元的方式，引進營造、工程等跨域業者以及待業人力，協助農民多多搭建溫網室從事農耕，並輔導已搭建簡易型的溫網室農友，更新抗風能力更強的溫網室，希望藉此抗颱，減少每年風災後的蔬果損害。

農糧署表示，溫網室這類「設施型」的農業，比較能減緩極端氣候對農業經營的風險。

農糧署指出，目前國內農友所建置的溫網室，多半是屬於簡易型的，抗風能力比較弱，面對颱風相對容易倒塌造成農損。

即日起，有興趣的農友們可以透過農會、縣市政府或農糧署在各縣市的辦事處提出申請，爭取補助興建溫網室。

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