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〈北部〉竹縣首座狗狗公園 竹東下月啟用

2017-02-24

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所爭取到環保署補助二百八十五萬元，在河濱生態公園裡新設一座專門給狗狗使用的寵物公園，這個公園裡有迷宮、翹翹板、遊戲沙坑、跳高架、地洞、跨欄等專門為狗兒設計的遊樂設施，保證讓「汪星人」玩到不想回家。

將舉辦毛小孩造型選美比賽

竹東鎮公所表示，這個寵物公園已經大致完成，預計三月初啟用，屆時將舉辦「毛小孩造型選美比賽」，參賽犬隻可從客家風情、粉紅派對、春日花漾等指定主題穿搭造型服裝出場走秀表演，評選出最佳整體造型獎一名、獎金三千元，創意造型獎三名、每名獎金一千五百元，其他參賽者可獲紀念品一份，洽詢電話：03-5966177分機305。

不少過去原本就會帶著狗狗到河濱公園慢跑或散步的民眾，最近看到這個專屬寵物的樂園後，已經迫不及待讓毛小孩搶先「試用」。他們說，看到狗狗在這個場地裡活潑地東跑西跑，玩得不亦樂乎，感覺牠們相當開心。

鎮公所表示，這個佔地一千二百平方公尺的狗狗公園，依大型犬、小型犬劃分為二區，讓小狗飼主可以放心把「毛小孩」放進去活動，不必擔心出現「大狗欺負小狗」的狀況，另外也在現場設置「遛狗不留便」宣導立牌及狗便清潔箱，減少河濱公園的狗便污染，提升整體環境整潔。

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  • 新竹縣竹東鎮公所在河濱公園裡新設一座寵物公園，這是全縣第一座狗狗公園。 （記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮公所在河濱公園裡新設一座寵物公園，這是全縣第一座狗狗公園。 （記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣竹東鎮河濱公園裡新設的狗狗公園，有多項「汪星人」的遊戲設施。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮河濱公園裡新設的狗狗公園，有多項「汪星人」的遊戲設施。（記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣竹東鎮河濱公園裡新設的狗狗公園，有多項「汪星人」的遊戲設施。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮河濱公園裡新設的狗狗公園，有多項「汪星人」的遊戲設施。（記者蔡孟尚攝）

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