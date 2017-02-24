〈北部〉休耕政策不定 一期稻農挫咧等

2017-02-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕時值一期稻作整田插秧期，但水情吃緊，不少農民反映，目前水情直逼前年大旱，但政府只是「鼓勵」休耕，交由農民自行評估，遲遲沒有做出強制休耕與否的決定，他們擔心一旦插秧，結果政府再宣布強制休耕，屆時已投入的肥料、育苗及農機資賃等相關成本將白費。

苗栗縣政府農業處表示，能理解農民和相關業者苦處，已行文向農委會反映，希望給農民明確的交代。畢竟一期稻是稻作主力，在政府政策不明確的情形下，農民為了生計，還是會硬著頭皮種，相關業者同樣會持續供應資材，農委會確實必須重視基層農民心聲。

農灌限流措施 讓農友傻眼

苑裡鎮民代表會主席洪晃琦指出，以有「苗栗榖倉」美譽的苑裡鎮來說，灌溉區農田面積約兩千五百公頃，目前已有不少農民陸續整田翻土，初估已經施肥的農民約一千公頃。

洪晃琦說，農民一旦開始整田，馬上就面臨使用農機租賃的支出問題，接下來還有購置肥料、秧苗等工作，才能如期插秧、順利種稻，但因水庫現階段採限流措施，農灌原本一天需要七萬噸水，目前只剩下三萬噸，讓農民傻眼。

洪晃琦表示，基於此種條件下，農友紛紛抱怨「難道要我們認賠停止，以免之後慘虧」。其他相關產業，例如育苗場也面對重大考驗，憂心培育好的秧苗，屆時因為休耕沒銷路，豈非慘兮兮。

農民批評，總不能大家都插秧了才宣布強制休耕，政策未明確前，大家都在觀望，但是相關產業卻不能等，一旦宣布正式休耕後的農民及相關產業鏈的損失補償，政府也必須重視。