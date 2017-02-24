| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉休耕政策不定 一期稻農挫咧等

2017-02-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕時值一期稻作整田插秧期，但水情吃緊，不少農民反映，目前水情直逼前年大旱，但政府只是「鼓勵」休耕，交由農民自行評估，遲遲沒有做出強制休耕與否的決定，他們擔心一旦插秧，結果政府再宣布強制休耕，屆時已投入的肥料、育苗及農機資賃等相關成本將白費。

苗栗縣政府農業處表示，能理解農民和相關業者苦處，已行文向農委會反映，希望給農民明確的交代。畢竟一期稻是稻作主力，在政府政策不明確的情形下，農民為了生計，還是會硬著頭皮種，相關業者同樣會持續供應資材，農委會確實必須重視基層農民心聲。

農灌限流措施 讓農友傻眼

苑裡鎮民代表會主席洪晃琦指出，以有「苗栗榖倉」美譽的苑裡鎮來說，灌溉區農田面積約兩千五百公頃，目前已有不少農民陸續整田翻土，初估已經施肥的農民約一千公頃。

洪晃琦說，農民一旦開始整田，馬上就面臨使用農機租賃的支出問題，接下來還有購置肥料、秧苗等工作，才能如期插秧、順利種稻，但因水庫現階段採限流措施，農灌原本一天需要七萬噸水，目前只剩下三萬噸，讓農民傻眼。

洪晃琦表示，基於此種條件下，農友紛紛抱怨「難道要我們認賠停止，以免之後慘虧」。其他相關產業，例如育苗場也面對重大考驗，憂心培育好的秧苗，屆時因為休耕沒銷路，豈非慘兮兮。

農民批評，總不能大家都插秧了才宣布強制休耕，政策未明確前，大家都在觀望，但是相關產業卻不能等，一旦宣布正式休耕後的農民及相關產業鏈的損失補償，政府也必須重視。

廣告
  • 水庫現階段採限流措施，農灌原本1天需要7萬噸水，目前只剩下3萬噸，讓農民傻眼。（記者蔡政珉攝）

    水庫現階段採限流措施，農灌原本1天需要7萬噸水，目前只剩下3萬噸，讓農民傻眼。（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機捷中壢延伸線》A22、A23站進度慢 通車恐延宕

桃園機場捷運將於三月二日正式營運，機捷中壢延伸線後續的A22老街溪站、A23中壢車站工程，由交通部高鐵局主辦，但目前進度不到四十％，機電標工程更已六次流標，通車日期可能受到延宕；市長鄭文燦昨天說，市府…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈北部〉休耕政策不定 一期稻農挫咧等


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.