| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉709、710快捷公車今上路 都有免費試乘

2017-02-24

〔記者周敏鴻／綜合報導〕快捷公車709線「平鎮—捷運永寧站」、710線「大溪—捷運永寧站」都在今天通車，市長鄭文燦昨主持709線通車典禮，他說，前三天免費試乘，未來六個月也有優惠；另外，710線更提供首週、七天的免費試乘。

鄭文燦昨主持709線通車典禮，他幫忙推輪椅，體驗搭乘無障礙公車的便利性；709線的車上都配備USB充電座、免費Wi-Fi服務等，每天清晨五點半至晚間十一點由平鎮警分局站發車，抵達終點捷運永寧站約需四十至五十分鐘。

709線分三段收費，每段全票十八元、半票九元，今起一連三天免費，二月廿七日至五月廿三日，跨縣市乘客全票可折抵十八元、半票可折抵九元；五月廿四日至八月廿三日，跨縣市乘客全票可折抵九元、半票可折抵五元。

另外，710線通車從今天起至三月二日，民眾免費搭車，710線「大溪—捷運永寧站」快捷公車的頭、末班車時間，分別是清晨六點及晚上十點四十五分，發車班距尖峰時間為十至廿分鐘一班、離峰時間為半小時至一小時一班，平日八十班次、假日八十二班次，採三段票收費（每段票全票十八元、半票九元）。

710線「大溪—捷運永寧站」起訖站在大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，但例假日因考量大溪老街壅塞，在例假日的上午九點十分至晚上七點，改從大溪觀光橋發車。

廣告
  • 快捷公車709線「平鎮─捷運永寧站」今天通車，通車前3天免費試乘，未來6個月都有優惠。（記者周敏鴻攝）

    快捷公車709線「平鎮─捷運永寧站」今天通車，通車前3天免費試乘，未來6個月都有優惠。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國道六號延伸評估：經費逾5千億

對於國道六號從埔里延伸花蓮的議題，交通部去年回覆立委蕭美琴指出，民國九十九年辦理「國道六號南投段東延至霧社可行性研究」評估結果，埔里至霧社各…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈北部〉709、710快捷公車今上路 都有免費試乘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.