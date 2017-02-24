〈北部〉709、710快捷公車今上路 都有免費試乘
2017-02-24
〔記者周敏鴻／綜合報導〕快捷公車709線「平鎮—捷運永寧站」、710線「大溪—捷運永寧站」都在今天通車，市長鄭文燦昨主持709線通車典禮，他說，前三天免費試乘，未來六個月也有優惠；另外，710線更提供首週、七天的免費試乘。
鄭文燦昨主持709線通車典禮，他幫忙推輪椅，體驗搭乘無障礙公車的便利性；709線的車上都配備USB充電座、免費Wi-Fi服務等，每天清晨五點半至晚間十一點由平鎮警分局站發車，抵達終點捷運永寧站約需四十至五十分鐘。
709線分三段收費，每段全票十八元、半票九元，今起一連三天免費，二月廿七日至五月廿三日，跨縣市乘客全票可折抵十八元、半票可折抵九元；五月廿四日至八月廿三日，跨縣市乘客全票可折抵九元、半票可折抵五元。
另外，710線通車從今天起至三月二日，民眾免費搭車，710線「大溪—捷運永寧站」快捷公車的頭、末班車時間，分別是清晨六點及晚上十點四十五分，發車班距尖峰時間為十至廿分鐘一班、離峰時間為半小時至一小時一班，平日八十班次、假日八十二班次，採三段票收費（每段票全票十八元、半票九元）。
710線「大溪—捷運永寧站」起訖站在大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，但例假日因考量大溪老街壅塞，在例假日的上午九點十分至晚上七點，改從大溪觀光橋發車。
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