〈北部〉菁英盃辯論賽 武陵高中冠全國

2017-02-24

劉祖丞獲最佳辯士

〔記者陳昀／桃園報導〕武陵高中辯論社在二月初舉行的「全國高中職菁英盃」辯論賽中，擊敗全國一百多支隊伍，勇奪第一名，劉祖丞、黃脩閔、劉禹彤、鄒偉達、林佩臻五位選手，都將致勝關鍵歸功於團隊合作與反覆練習，高三的劉祖丞還獲得最佳辯士的殊榮。

武陵高中辯論社在創校初期就已成立，約有六十年歷史，社長劉禹彤、林佩臻表示，參加辯論社後變得更有自信、勇於表達意見，學會用不同角度看待人事物、多方檢證思考，也促進對時事的了解。

雖然比賽時間和學測相近，但高三的劉祖丞、黃脩閔在學測仍考出七十級分以上的好成績，兩人的目標都是台大法律系，希望未來發揮所長。

黃脩閔表示，為了不影響課業，她在賽前利用搭車到校的瑣碎時間熟讀資料，二年級的學弟妹都很盡責，幫忙整理資料及論點，分擔許多責任；劉祖丞說，隊友們花了約兩個月時間準備比賽，農曆過年也密集開會討論，最後在眾志成城下交出成果，一同扛起「武陵高中」的榮譽招牌，這是最讓人感動的。

鄒偉達表示，初賽、複賽題目分別為「電業自由化」及「匿名黑特文化」，都是重要的民生議題，為了準備正反論述的觀點，大家蒐集許多資料，也了解到很多事情不能只因不順己意就反對，無論是否喜歡，都要深入了解正反雙方的意見。

劉祖丞也說，武陵的辯論風格比較圓潤，好的辯論不需咄咄逼人、讓對方說不出話，一味的尖銳反而容易失分，要質疑、找出對方隱藏的弱點，才是贏的關鍵。