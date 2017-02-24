〈北部〉買票落選 平鎮農會參選人交保
2017-02-24
〔記者余瑞仁／桃園報導〕基層農會會員代表選舉投票已落幕，檢調接獲檢舉，指平鎮區農會六十五歲宋姓會員代表參選人涉嫌以每票六千元價碼買票，但花大錢買票仍未當選。桃園地檢署指揮桃園市調處追查，查出宋姓參選人涉嫌向宋姓、邱姓等四名農會會員買票，前天發動搜索約談，四人坦承收受四千元買票錢，宋姓參選人也坦承對四人行賄，檢方訊後將他以八萬元交保候傳，四名會員各以一萬元交保。
檢方表示，檢舉指稱，宋姓會員代表參選人因選情激烈，透過宗親關係向宗親與親戚買票。檢方經指揮市調處追查過濾，發現他於基層農會會員代表投票前，聯繫拜訪了十多名親友，前天收網約談十多名宋姓宗親與邱姓親友等人。
檢調訊問時，宋姓、邱姓等四名農會會員坦承收了宋姓參選人的四千元賄款，當場繳出收受的賄款，其餘宗親則否認拿錢投票。檢方表示，宋姓參選人坦承對四人買票，訊後依違反農會法以八萬元交保候傳，四名收受賄款的會員均以一萬元交保。
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