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〈北部〉剛買秧苗面臨休耕 稻農憂損失

2017-02-24

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園旱象未解，農業用水已減少供應，石門農田水利會通知農民「得於二月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，引起農民憂心「缺水就要犧牲農業」；農民抱怨，才剛採購完秧苗與肥料，休耕就會虧損，但如果堅持種植，沒水灌溉也會落得血本無歸，怎麼做都不對，請政府重視農民的權益。

石門水庫前天配合鋒面進行人工增雨，前天有下雨，但昨天幾乎沒下雨，至昨天為止，兩天來累積降雨僅十七毫米，只為水庫增加三百八十萬噸水量，大約只能供應三天的民生用水，水情依舊吃緊。截至昨晚七點，大壩水位是二三一．六九公尺，蓄水量一億○六一五萬噸，蓄水率僅五十二．七二％。

農委會農糧署發文表示，「水情不佳…鼓勵本年第一期作於石門、桃園、新竹、苗栗及台中農田水利會等農業缺水率偏高區域，得於二月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」；石門農田水利會人員表示，轉發農委會的通知，用意是「鼓勵」農民休耕或轉作旱作，共同節水抗旱，並非強制休耕，會持續與農民溝通。

若堅持種植 沒水灌溉更慘

石門灌溉區的農民昨齊聚新屋區農會商議對策，抱怨前年連續兩期休耕已損失慘重，今年若再度休耕，不但影響農產品價格大幅波動，更會重挫台灣的農業。

農民憂心地說，今年原本規劃一期稻作繼續耕作、二期稻作才休耕，早已花錢買了秧苗與肥料，如今突然面臨休耕與否的抉擇，讓他們無所適從，想要休耕卻又害怕已投入的成本變成虧損；若不休耕，一旦缺水問題更嚴重，沒水灌溉，收成差又變成白忙一場、血本無歸。

除了水稻，龍潭區也有茶農兩週前剛種下一批新茶樹，初期需要大量水源灌溉，如今遇上缺水，也讓茶農擔心不已，感慨只能看天吃飯了。

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  • 農委會通知「得於二月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，農民們齊聚新屋區農會商議對策。（記者周敏鴻攝）

    農委會通知「得於二月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，農民們齊聚新屋區農會商議對策。（記者周敏鴻攝）

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