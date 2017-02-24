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〈北部〉國道六號延伸評估：經費逾5千億

2017-02-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕對於國道六號從埔里延伸花蓮的議題，交通部去年回覆立委蕭美琴指出，民國九十九年辦理「國道六號南投段東延至霧社可行性研究」評估結果，埔里至霧社各路廊方案皆不具經濟效益、且假日大量遊憩車輛湧入霧社及清境地區將造成嚴重壅塞，另路廊的地質、環保等相關議題亦有疑慮。

研究報告指出，初擬路廊總長約七十一公里，其中四十七公里為隧道，最長之單一隧道長達十七．四公里，長度接近世界第二長公路隧道，除路廊範圍內有三處大型崩坍地，地質上尚存地熱、斷層、岩爆、湧水等不確定因素，工程技術困難度極高；且路廊通過「丹大野生動物重要棲息環境」及「能丹重要野鳥棲地」長隧道所需三處豎井都位於生態保護區。

工程經費評估高達五千億元以上，遠非國道基金所能支應，另有施工技術困難、工期冗長、環境衝擊大及具高度爭議性等課題，現階段暫無推動之急迫性。

交通部指出，依據行政院一○三年「國土保育專案小組辦理情形」，高山公路興建除涉及對資源保育及災害潛勢等環境敏感地區的保護課題，也須考量環境對公路的影響，在安全、共生與永續的觀念下，高山公路原則上應不再開闢，也不宜輕易拓寬。

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  • 全國地方議會議長、副議長聯誼會昨天起在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

    全國地方議會議長、副議長聯誼會昨天起在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

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