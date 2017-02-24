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〈北部〉國道六號東延 花蓮縣議長連署力爭

2017-02-24

花蓮首次 任全國議長聯誼會總會長

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國地方議會議長、副議長聯誼會昨天起一連兩天在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案，爭取「國道六號」東延，從南投霧社連接花蓮銅門，賴進坤說，如果真能開闢，未來從南投到花蓮不到一個小時，可實現台灣東西部一日生活圈。

賴進坤接任全國地方議會議長、副議長聯誼會總會長，是花蓮縣議會有史以來第一次，他說，他說，台灣東西部交通建設長期失衡，花蓮人連想買張火車票都一票難求，再加上雪山隧道時常塞車，而蘇花改採分段施工，通車後有幾段瓶頸，如果能讓國六東延，中部民眾不用繞路，直接到花蓮來觀光旅遊。

會議提案 各縣市議長、副議長支持

現場擺放國道六延伸到花蓮的連署書，獲得到場各縣市議長、副議長的簽名支持。賴進坤認為，目前隧道、橋梁工程等技術都有長足的進步，要開路不是問題，甚至還能減少繞路的油耗、碳排放等，趁著聯誼會時拋出這個提案，希望集思廣益，一起思考如何在對環境破壞最少的情況下，催生這條道路。

國道六號名稱為水沙連高速公路，又稱中橫高速公路（簡稱中橫高），從一九八六年被提議興建埔里到花蓮間的高速公路，二○○三年通過霧峰到埔里段興建計畫；但遠期路段計畫向東延伸到花蓮，因從中央山脈能高山下通過，在面對數千公尺厚的地層岩覆所帶來地熱、岩爆、湧水、地質破碎帶、通風豎井施作等問題，再加上生態保育的爭議，使得這路段遭擱置。

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  • 全國地方議會議長、副議長聯誼會昨天起在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

    全國地方議會議長、副議長聯誼會昨天起在花蓮舉行，新任總會長花蓮縣議長賴進坤提案爭取「國道6號」東延。（記者王錦義攝）

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