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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案

2017-02-24

國道5號民國95年通車後，為宜蘭帶來大量觀光人潮與車潮，每逢假日，台9線和台2庚線就有回堵及壅塞情況，頭城交流道北上入口匝道和主線也有壅塞問題，高公局辦理「國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程」，在礁溪宜4線上新增一處北上及南下匝道，並改善兩側農路，也就是宜四匝道。

宜四匝道可行性研究於民國98年開始辦理，100年審查通過，101年細部設計，工程位置位於國道5號約30公里，即雪山隧道南口南側2公里處，總經費3億6千萬元。（記者林敬倫整理）

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2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
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