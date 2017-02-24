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〈北部〉國道五號宜四匝道疏運 礁溪促拓寬2鄉道

2017-02-24

估明年底通車 鄉長：市區恐塞車

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉國道五號宜四匝道已經動工，預計明年六月完工，明年底通車，但地方憂心，匝道通車後帶來車流，宜四、宜六線應同步拓寬，增加疏運量，否則將造成附近交通大打結；宜縣政府說，宜四、宜六線兩鄉道拓寬，不會增加疏運效益，做好交通疏導才是解決之道。

宜四匝道通車後，地方人士認為，宜四線及宜六線要一併拓寬，宜四線從目前的八到十公尺，拓寬至十七．五到二十公尺，宜六線在台九線以東路段，從十到十二公尺拓寬至十五公尺；礁溪鄉長林錫忠認為，這兩條道路如果沒有同步拓寬，恐造成礁溪市區大塞車。

林錫忠說，宜四匝道經宜四線到礁溪市區，會遇到平交道，大批車潮湧入，一定會出現嚴重交通問題；礁溪鄉籍宜蘭縣議員林成功表示，宜四、宜六線路寬不足，他贊成拓寬，否則就要提出交通疏導計畫，促使車輛分流。

縣府：效益不大 應做好交通疏導

宜縣府工務處長陳春錦說，宜四匝道以一九一縣道切割，至台二線段的拓寬工程已經發包，預計明年六月完工，一九一線到中山路段，拓寬了還是會遇到平交道，交通瓶頸不會因此解決，未來鐵路高架化工程施作再來拓寬。

陳春錦表示，宜六線在台九線以東路，幅寬度其實是夠的，拓寬效益不大，既然兩條道路拓寬效益不高，不如配合妥善交通引導措施紓解車流，宜縣府會做好規劃未雨綢繆。

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  • 地方認為，宜四匝道開通後，宜四線需要同步拓寬，否則市區交通將大打結。（記者林敬倫攝）

    地方認為，宜四匝道開通後，宜四線需要同步拓寬，否則市區交通將大打結。（記者林敬倫攝）

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