〈北部〉防死禽「偷渡化製」 苗縣籲檢舉

2017-02-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕禽流感疫情持續擴大，苗栗縣雖無疫情，但鄰近的新竹縣已淪為疫區，苗縣府昨天召開跨局處禽流感應變小組會議，指示相關單位做好防堵；不過，與會的養豬協會總幹事何桶生反映，協助清運合約雞場禽屍化製處理時，有業者抱怨遭其他場業者偷丟禽屍，一併送化製場，憂心成防疫漏洞，農業處表示將加強稽查，也呼籲業者踴躍檢舉。

會議由縣府秘書長陳斌山主持，農業處代理處長陳樹義簡報說明， 配合農委會十七日到二十四日的禁運禁宰措施，加強違法屠宰聯合稽查作業，截至二十二日，共稽查六十一場次，均未發現違法屠宰行為。

陳樹義說，縣府今年共辦理六十八場次違法屠宰聯合稽查，已完成三百六十七場次禽流感防疫宣導；一百八十九場次運禽車輛、屠宰場及理貨場及畜牧場消毒；主動監測家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等一○一件，結果送驗中；民眾另通報可疑案件一件，快篩呈陰性。

何桶生則說，協會派車到各合約雞場載運一般死雞集中送化製場，曾接獲合約業者抱怨，有其他養雞業者一併棄置雞屍，似乎想偷渡化製，他擔心成為防疫漏洞。

農業處畜產科長鄭忠財說，將派員加強稽查，一旦發現任意棄置禽屍，若屬一般病死雞，將依違反廢棄物清理法開罰，如屬禽流感等具有傳染性，將依動物傳染病防治條例處罰五萬至一百萬元，可打（037）351-618檢舉。