〈北部〉校園「腹瀉群聚」 苗縣傳3起

2017-02-24

〔記者許展溢／苗栗報導〕全台上月腹瀉就醫人數創新高，疾管署資料顯示，年初至今全台已有七十四起陽性腹瀉群聚事件，又以校園最多，有三十九起。苗栗縣近來也有學校通報疑似腹瀉群聚事件，衛生局副局長楊文志提醒，現在仍是「腸胃病」好發季節，要注意飲食衛生、勤洗手。

苗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠說，近幾週，急診就診病例百分比較去年同期上升，已接獲三所小學通報疑似腹瀉群聚事件，已抽驗校內營養午餐、食品廚餘及廚工手部、砧板，檢驗報告尚未出爐，無法確定是否為諾羅病毒感染，或食品、腸胃型感冒所致。

楊文志說，諾羅病毒傳染力很強，現在爆發腹瀉群聚事件又稱「冬天的腸胃病」，大多是「接觸性傳染」，嘔吐、腸胃不適、腹絞痛及發燒等都是爆發徵兆。

楊文志也提醒，手部衛生很重要，要做到「勤洗手」，到公共場合按電梯時，尤其是醫院，儘可能改為用指關節碰觸；另外也應避免生食，例如生蠔等貝殼類，就可減少感染機會。