〈北部〉竹縣》清寒女童「拚原運失格」 爭到補審機會
2017-02-24
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「這是大人的行政疏失，怎麼可以就這樣剝奪孩子自我實現的機會？」
新竹縣有個家境清寒的國小六年級原住民女學生苦練運動專長，期盼藉此獲得升學機會，她報名全國原住民族運動會傳統路跑賽，卻因主辦單位與教練間的聯繫落差，以致只因證件規格不符就遭刪除資格，縣議員趙一先獲悉後，昨天下午北上立法院邀請相關單位協商，為她的參賽爭取到一線生機。
趙一先說，在學童家長的懇求、立委孔文吉的爭取下，原先堅持的相關單位總算態度軟化，基於報名資格不符的資訊最後未能傳遞到當事人的流程問題，同意補開一次審查會，讓協助報名作業的學校、教練和家長都能夠出席陳述意見，至於結果，那就尊重審查委員的合議決定。
全國原住民運動會籌備處則說，競賽規程總則明文規定，報名繳交的新式戶口名簿備註欄不可空白，報名資料經審查資格不符者，應於資格審查會議前補齊，逾期者大會得主動刪除，一切依照規定辦理，籌備處並無疏失。
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