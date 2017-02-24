〈北部〉新竹棒球場重建 中職開幕連21場安打「鯊魚」力挺

2017-02-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府日前宣布，將投入七億元推動棒球場拆除重建計畫，新竹市八八聯盟棒球推廣協會昨天邀請退役球星鄭幸生、張民諺和基層棒球工作者力挺。鄭幸生說，新竹棒球場承載很多球員、球迷的溫馨回憶，重建可跨越時空將情感連結起來，期許這座超過四十年的老球場徹底重生，讓球員、球迷擁有國際標準與現代化球場。

在新竹創紀錄 鄭幸生挺拆建重生

前三商虎職棒球員「鯊魚」鄭幸生職棒元年締造開幕連續二十一場安打紀錄，就是在新竹市棒球場，高一時也在還叫做「王貞治球場」的棒球場啟用開幕戰打球。他說，當時投宿「棒球大旅社」、職棒賽後去城隍廟吃小吃，都是從球場衍生的美好回憶，拆除重建計畫是「讓屬於球員的歷史紀錄，以及球迷情感空間的記憶延續。」

前兄弟象球員張民諺也說，太太是新竹人，自己也喜歡新竹球迷，不過，新竹棒球場場地、草皮老舊，球員既喜歡又怕受傷害，如果重建增加防護室、球員休息室及健身場地、牛棚練投等設備，可再締造新竹棒球場的輝煌紀錄。

竹光國中、北門國小棒球隊總教練連文宏說，超過四十歲的新竹棒球場硬體與交通停車規劃，已跟不上現在球員與球迷需求，修繕也都無法徹底解決問題；八八聯盟理事長賴稟豐也說，球場設計觀念與規格停留在石器時代，他們認為，原地重建才能讓球場現代化、具備國際標準規格。

中華職棒球員工會理事長胡金龍也在臉書相挺，期許藉此吸引第五支職棒隊認養，開創新局。

也有關心的網友提供文件資料說，新竹棒球場四十幾年前是地主同意要蓋棒球場才答應被徵收的，因此，棒球場即使拆除也不能賣地蓋大樓，只能做為棒球場用地。