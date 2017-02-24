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〈北部〉去年10月房地產交易 量價俱跌

2017-02-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局統計去年十月實價登錄揭露房地產案件，截至今年一月底，交易件數共五○七○件，比去年九月的五四九五件，減少七．七三％；成交金額方面，去年十月的一八七．二二億元也比去年九月二三六．五九億元減少廿．八七％，呈現量價俱跌狀況。至於航空城土地交易量僅有五件，也比去年九月的十三件減少八件，仍是交易低檔。

觀察一年來的成交數量，去年十月的成交量是第三低，僅高於去年一月的四二五六件、三月的二九二七件；至於成交金額則是倒數第二，僅高於去年二月的一八四．三億元。

地政局分析說，桃園市近一年來成交重點區域仍以中壢區、桃園區及龜山區為主，成交量分別占全市二十．一八％、十七．六四％、十二．二％，合計佔全市一半的交易量；在成交總金額方面，以龜山區、中壢區與桃園區為全市前三名，一年來分別為八一三．一二億元、七九○．九億元與七四三．九一億元。

在平均成交總價部分，公寓三一四萬元，比去年九月的三二八萬元減少四．二七％，較前年十月的三三○萬元減少四．八五％；大樓八二五萬元，比去年九月的九○八萬元減少九．一四％，較前年十月的八六二萬元減少四．二九％；透天房屋一○○六萬元，比去年九月的一○八五萬元減少七．二八％，較前年十月的一○九六萬元減少八．二一％。

航空城的土地交易量持續在低檔盤旋，去年十月只成交五件土地，農牧用地兩件、建築用地三件，農牧用地交易量比去年九月減少十件，比前年十月減少六件，農牧用地成交均價為每坪五．八七萬元；建築用地成交均價為十三．一四萬元，由於交易量不多，交易均價易受個案成交價格影響，參考性有限。

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  • 桃園市地政局統計實價登錄資料顯示，去年十月房地產仍呈現量價俱跌狀況。（記者謝武雄攝）

    桃園市地政局統計實價登錄資料顯示，去年十月房地產仍呈現量價俱跌狀況。（記者謝武雄攝）

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