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〈北部〉機捷中壢延伸線》A22、A23站進度慢 通車恐延宕

2017-02-24

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園機場捷運將於三月二日正式營運，機捷中壢延伸線後續的A22老街溪站、A23中壢車站工程，由交通部高鐵局主辦，但目前進度不到四十％，機電標工程更已六次流標，通車日期可能受到延宕；市長鄭文燦昨天說，市府會與高鐵局協調，克服各項困難，爭取機捷延伸線早日通車。

交通局說，機場捷運從A21環北站延伸至台鐵中壢火車站工程，全長二．○六公里，沿中壢區中豐路南行，以地下化方式穿越民宅後，再沿中正路銜接至中壢火車站，沿途設置A22老街溪站及A23中壢車站（與中壢火車站共構）二座地下車站，總經費一三八億元。

交通局說，目前已完成A22老街溪站的月台層及設備層的結構體，正在進行穿堂層的主結構施工，預計一○八年三月完成主結構工程，A23中壢車站前橫渡線已完成第一層開挖及全部蓋板，目前工區圍籬已縮減並開放兩線混合車道供民眾使用，橫渡線工程預計在一○八年九月完成，A21環北站至A22老街溪站間的潛盾隧道工程預計今年三月貫通。

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機捷中壢延伸線》A22、A23站進度慢 通車恐延宕

桃園機場捷運將於三月二日正式營運，機捷中壢延伸線後續的A22老街溪站、A23中壢車站工程，由交通部高鐵局主辦，但目前進度不到四十％，機電標工程更已六次流標，通車日期可能受到延宕；市長鄭文燦昨天說，市府…

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