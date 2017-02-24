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〈中部〉醉男闖高美濕地撿文蛤 罰鍰5萬起跳

2017-02-24

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地生態保護區勿擅闖！一名張姓男子酒後從高美濕地木棧道闖入生態保護區內，警方獲報到場將張姓民眾帶返偵辦。張男指稱為撿取文蛤當晚餐，經警方告知擅入保護區依規定處五萬元以上廿五萬元以下罰鍰，哀怨「這餐好貴！」

想撿文蛤當晚餐菜色 擅入保護區

高美濕地去年被日本旅行社網路評選為日本人秋天海外旅遊最嚮往景點第一名，每逢假日遊客如織。張男假日造訪高美濕地，竟在眾目睽睽之下，逕入保護區內撿取野生文蛤，破壞潮間帶生物，誇張行徑令遊客及到場員警相當錯愕。

經高美派出所警員蔡敏益、王俊淇到場規勸，張男坦言當日飲酒後神智不清，想撿些文蛤當作晚餐菜色。

這餐好貴！ 酒醒後懊悔不已

警方告知擅入保護區依規定處以五萬元以上廿五萬元以下罰鍰，張男頓時清醒，臉色大變，抱怨一頓晚餐所付出的代價竟如此昂貴，事後感到懊悔不已，全案警方依違反野生動物保育法報請市政府裁處。

市府指出，高美濕地保護區分為核心區、緩衝區及永續利用區三區分區管制，遊客務必從高美二號海堤解說半島前之木棧通道及番仔寮海堤越戰美軍戰備油管道二處通道進入永續利用區進行生態體驗，切勿未經申請擅自進入核心區及緩衝區。另外，漁民也不得進入核心區從事漁業行為，若擅入高美野生動物保護區將受罰五萬至廿五萬元罰鍰。

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  • 高美濕地夕陽美景吸引遊客，若擅入保護區將挨罰。（記者張軒哲攝）

    高美濕地夕陽美景吸引遊客，若擅入保護區將挨罰。（記者張軒哲攝）

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