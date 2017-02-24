〈中部〉二二八連假 部分商圈、景點交管
2017-02-24
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市二二八和平紀念日四天連假交通疏導計畫出爐，國道交流道、車站、購物商圈等周邊道路將加強管制，十大觀光景點人潮眾多、交通壅塞，也將進行交通管制，警察局請民眾善用即時路況資訊，減少塞車之苦。
警察局表示，台中十大熱門觀光景點，包括新市政特區百貨商圈、台中都會公園、台中中山公園、和平區武陵梨山、新社櫻木花道、東豐綠廊等多處鐵馬道、泰安櫻花季、麗寶樂園、高美濕地、谷關風景區，二二八連假期間車多易塞，將進行交通管制。
易壅塞路段部分，包括國道一號大雅交流道、台中交流道、南屯交流道、國道四號豐原東出口、國道三號大甲交流道和霧峰交流道、高鐵、台中火車站等公路車站區、台七十四線沿線路段及匝道出、入口等周邊道路也將進行交通管制。
二月廿五日至廿八日高速公路開放路肩，國道一號南下豐原至大雅（十六時至十九時）、大雅至台中（七時至九時、十六時至十九時）、國道一號北上大雅至豐原（七時至九時、十六時至十九時）及國道三號霧峰至中投（七時至十九時）路肩供小型車行駛。
警察局長陳嘉昌表示，各重點地區、路段將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導，也呼籲用路人不酒駕、不違停或併排停車，假期間將投入大量警力、義交執行交通疏導工作，也請用路人遵守交管耐心行駛。
此外，二月廿五日至廿八日，國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取入口匝道儀控管制，請駕駛人注意標誌，警察局也將與警察廣播電台連線，提供即時路況供用路人行車參考。
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