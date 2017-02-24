〈中部〉污染地種電反應冷 彰縣要推示範區

2017-02-24

規劃2公頃示範 三至五年評估

〔記者張聰秋／彰化報導〕環保署去年通過「受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，開放污染農地可種電和整治並行，彰化縣列管污染農地面積全國第二高，但至今申請掛零。縣府擬朝示範區推動，初步規劃約兩公頃列管農地做示範區，試辦執行三到五年評估效益，以提高業者申請意願。

縣府建設處副處長劉玉平表示，中央擬訂遊戲規則，要求業者有義務負責污染農地整治，污染土壤整治變數太多，整治方式因污染程度而不同，污染越深整治經費越多，光電業者評估，種電同時整治，意願不高，仍處觀望。

農委會政策出爐，就有業者投石問路，探詢農民意願，農民大都認為，污染農地可承租，有租金收入彌補耕作收入，承租意願高。

光電業者精打細算，投資成本包含租金、架構發電系統、土壤整治，整治究竟要做到那種程度未明，即使能承租廿年擁有廿年賣電收入，未來可能因為入太多整治費用而血本無歸。

對此，縣府建設處產業發展科長陳駿瑜表示，光電業者對整治陌生有所疑慮，縣府考慮就這部分與農委會、環保局等單位討論，擬朝地面種非食用植物稀釋土壤污染，植物上進行種電，試辦地點為污染程度較低的農地。

環保局長江培根指出，這是新政策，過去沒人做過，光電業者對農政單位審查標準不知會審查到何種程度，在不明確的情況下，擔心投資風險可理解；縣內列管農地資料，上網都可查詢到農地實際污染程度，目前剩約一百公頃列管農地，尚無整治經費，其他列管農地整治經費都有著落，環保局的立場就是完成農地整治，至於農地做何用途就看農委會的態度，規劃試辦種電示範區，該局沒有意見。