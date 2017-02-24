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〈中部〉搶228商機 南投飯店、樂園祭優惠

2017-02-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕明天起就是二二八的四天連假，為搶食旅遊商機，日月潭觀光業者紛紛祭出好康吸客，像賞櫻遊樂園九族文化村推促銷價，潭區飯店也有用餐折扣；為維護四天連假交通順暢，轄區警方也規劃徒步區、禁止臨停區等，籲請民眾多留意。

二二八連假正逢九族文化村櫻花祭盛開期，目前園區頂端花況已達九成，園區推出的五百八十元優惠票價將持續到四月初，四百五十元午後票以及賞夜櫻活動持續到二二八止。

潭區飯店雲品酒店也推出用餐優惠，連假期間四人成行只要有一人身分證字號內含「二、二、八」者，可享用餐八折優惠，並照顧每四年才過一次生日的二二九壽星，加碼祭出壽星用餐免費。

另外，日月潭轄區的集集警分局也表示，四天連假台廿一線上午九時至下午六時，九龍路口至水社壩，二線道路段禁止路邊停車，遊客可前往該路線六十五公里的向山遊客中心往頭社方向，在四線道外側車道依序停放；水社地區名勝街，以及伊達邵地區近潭邊的商圈規劃為行人徒步區，禁制車輛進入，請民眾配合交管。

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  • 日月潭周邊遊樂區九族文化村櫻花盛開，預計二二八可達開花高峰。（記者劉濱銓攝）

    日月潭周邊遊樂區九族文化村櫻花盛開，預計二二八可達開花高峰。（記者劉濱銓攝）

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