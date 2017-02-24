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〈中部〉228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車

2017-02-24

〔記者謝介裕／南投報導〕二二八四天連假快到了，適逢櫻花季，南投縣警察局交通隊預料屆時車流量將倍增，特別祭出五大交管措施，因日前發生國五賞櫻遊覽車翻覆的重大車禍，將加強稽查遊覽車，並將賞櫻團遊覽車列為稽查重點，盼提高執法強度，讓遊覽車司機更注意交通安全，減少意外發生。

南投縣風景據點多，因應觀光人潮可能出現的二二八假期車潮，南投縣警察局交通隊祭出「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」與「停車場預警」等五大措施，並安排較具機動性的重型機車隊，協助排除交通事故障礙，以利交通順暢。

警方指出，今年農曆春節期間，國道三號名間交流道首度被中央列入「全線封閉」交管試辦行列中，卻造成台三線等平面道路大塞車，民怨四起，這次二二八連假已取消封閉，惟該交流道一旦回堵，將啟動調撥車道措施，並強制要求駕駛朋友改從南投或中興交流道進出，另國道六號愛蘭交流道若回堵，規劃北山交流道替代。

警方指出，由於信義鄉草坪頭、鹿谷鄉石馬公園、魚池鄉鹿篙社區香茶巷、九族文化村、奧萬大等地櫻花盛開，預料將湧現賞櫻人車潮，賞櫻景點聯外觀光動線，將列入交管重點，尤其遊覽車方面，警方將與監理站組成聯合稽查小組，加強管制及稽查工作，確保行車安全。

此外，一旦各風景區停車場停車數量達八成後，將透過警廣、全國廣播、警i南投APP等資訊宣導，提供遊客參考，也提醒民眾能養成共乘觀念，減少車流量，相關交通疏導資料可上縣警察局官網查詢。

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