〈中部〉228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車
2017-02-24
〔記者謝介裕／南投報導〕二二八四天連假快到了，適逢櫻花季，南投縣警察局交通隊預料屆時車流量將倍增，特別祭出五大交管措施，因日前發生國五賞櫻遊覽車翻覆的重大車禍，將加強稽查遊覽車，並將賞櫻團遊覽車列為稽查重點，盼提高執法強度，讓遊覽車司機更注意交通安全，減少意外發生。
南投縣風景據點多，因應觀光人潮可能出現的二二八假期車潮，南投縣警察局交通隊祭出「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」與「停車場預警」等五大措施，並安排較具機動性的重型機車隊，協助排除交通事故障礙，以利交通順暢。
警方指出，今年農曆春節期間，國道三號名間交流道首度被中央列入「全線封閉」交管試辦行列中，卻造成台三線等平面道路大塞車，民怨四起，這次二二八連假已取消封閉，惟該交流道一旦回堵，將啟動調撥車道措施，並強制要求駕駛朋友改從南投或中興交流道進出，另國道六號愛蘭交流道若回堵，規劃北山交流道替代。
警方指出，由於信義鄉草坪頭、鹿谷鄉石馬公園、魚池鄉鹿篙社區香茶巷、九族文化村、奧萬大等地櫻花盛開，預料將湧現賞櫻人車潮，賞櫻景點聯外觀光動線，將列入交管重點，尤其遊覽車方面，警方將與監理站組成聯合稽查小組，加強管制及稽查工作，確保行車安全。
此外，一旦各風景區停車場停車數量達八成後，將透過警廣、全國廣播、警i南投APP等資訊宣導，提供遊客參考，也提醒民眾能養成共乘觀念，減少車流量，相關交通疏導資料可上縣警察局官網查詢。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧
現任派拋震撼彈 20人具名聲明爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、…
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 通報=保護自己 恆春旅宿業樂配合
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 錶王的故事6
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 【苦水啤酒海】沒有娘家可回的年初二
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 University sets up group to collect opinions on statues
- 2/23 威力彩頭獎連3摃
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸
- 錶王的故事4
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 新一日遊 團費恐漲3到5成
- 本田LPGA泰國高球賽》妮妮73桿 首輪並列第44
- 2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 老將漸凋零 3星恐告別
- 台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
- 大學考招新制 申請最多採4科
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4
- 67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
- 港警自比遭迫害猶太人 以色列領事館：言論不當
- 2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 聯邦銀白金卡買機票 可享海外全程旅平險
- 光良淚訴 過世愛犬入夢告別
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 去年出版新書機構 跌破5000家
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分