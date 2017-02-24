〈中部〉大城麥田正金黃 228連假來賞麥浪

2017-02-24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉號稱「小麥的故鄉」，種植面積達二百多公頃，今年的小麥已成熟，一望無際的黃金麥田，比起國外麥田毫不遜色，二二八假期歡迎賞麥浪。

大城鄉外海原本是「國光石化」預定地，五年前「國光石化」計畫落空，「喜願麵包」負責人施明煌帶著小麥籽前來尋找契作農戶，從剛開始十位農民種八公頃，到今年已超過二百位農民加入，總栽種面積躍升至二百多公頃，喜願麵包翻轉「風頭水尾」的大城鄉，譜寫出一頁「黃金麥浪」傳奇。

今年冬天的麥作最近開始收割，一望無際的麥田，在太陽光照射下，顯出耀眼的金黃，陣陣北風吹拂，有如金黃色的魔毯橫鋪天地間。當地民眾說，想一睹麥浪美景，手腳要快，二二八連假過完，恐已收割近尾聲，下一次就要等明年。

大城鄉農會推廣部主任劉雙美說，最佳取景地點在城潭路，從大城國小至潭墘國小間，是種植最集中地區，附近電線桿較少，取景視野佳。