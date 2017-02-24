〈中部〉榕樹遮行車視線 鹿港公所修成「棒棒糖 」
2017-02-24
鹿草路一段「綠色棒棒糖大道」
〔記者劉曉欣／鹿港報導〕歡迎來到「綠色棒棒糖」大道！
「榕樹怎麼變成棒棒糖了？」彰化縣鹿港鎮鹿草路一段是市區通往草港地區、彰濱工業區鹿港區的重要道路，同時也鄰近香火鼎盛的鹿港天后宮，許多眼尖的民眾發現，鹿草路一段與周邊道路一、二百棵榕樹造型很不同，全都變成圓滾滾的「綠色棒棒糖」。
鹿港鎮公所農業課長許恭隆表示，鹿草路一段與周邊道路車流量大，但車道旁綠帶空間有限，常有住戶、用路人反映「榕樹遮住行車視線」，遂將樹冠修剪成圓弧狀，成了「棒棒糖」模樣。
圓球狀擋視線 圓弧又修成「直線」
只是「綠色棒棒糖」也有不同的版本，圓球狀變成正方體或是長方體的「綠色方糖」。許恭隆強調，這是順應民意，榕樹被修成「綠色方糖」路段的住戶建議，因榕樹緊鄰住戶與車道，圓球狀會影響大型車輛行車視線，乾脆在修剪樹木時把「圓弧」變成「直線」。
植物專家許丕和表示，鹿草路一段周邊樹木栽植約二十年，只要每年修剪一至二次，即可維持樹型，也具有抗風的優點，因臨海的行道樹幾乎都被東北季風吹成「歪腰」，樹冠從傘狀變成圓弧狀後，就不會再「歪腰」了。
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