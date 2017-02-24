〈中部〉西螺大橋花燈 搬家到斗六

2017-02-24

〔記者詹士弘／雲林報導〕耗資一百萬元製作的「西螺大橋」花燈，製作精美，有如工藝品，但因總長度六十公尺，收藏難度高；斗六一家露營區業者看上花燈的精緻性及指標性，決定認養典藏，動員四部大型拖車搬運，未來將放在迎賓門前，當入口意象。

縣府表示，西螺大橋是雲林縣重要地標與歷史建物，由地方匠師親手打造「西螺大橋」花燈，作為台灣燈會建成路口的入口意象，花燈純手工製作，採用竹子作材料，竹與竹之間用手工打了數萬個結，整個燈就是個工藝品，由於製作過程繁複，較預定時間慢六天完工，開燈前一天才驗收完成，差點趕不上開幕。

西螺大橋燈組共有四個拱門，造型精美，合計長度六十公尺，作品佔地面積頗大，由紅螞蟻生態世界典藏，業者出動四輛貨車搬運。

「這麼棒的工藝品，不典藏太可惜。」業者表示，未來「西螺大橋」將搬家到斗六，安置在生態世界的迎賓門前。