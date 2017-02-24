〈中部〉嘉縣農會理監事改選 預估仍一片綠

2017-02-24

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣農會理、監事選舉登記將於今天截止，縣內十七個鄉鎮市區農會代表選舉，由綠營獲壓倒性勝利，因而縣農會理、監事選舉，藍營幾乎沒有運作空間，預估嘉義縣農會將繼續維持在全國縣市農會中唯一綠化的版圖。

縣農會理、監事選舉，應選十五席理事、五席監事以及三席全國農會代表，自二月二十日起登記至今天，截至昨天的登記人數，理事十五人、監事五人、全國代表四人；據悉，由於綠藍實力懸殊，預料今天應該不至於再有人辦理登記，也就是理、監事將出現同額競選，全國代表超額登記應是黨派另有安排，也不會出現真正競爭局面。

縣內十七個鄉鎮市區農會代表大會，除選出理、監事外，還將選出縣農會代表，名額依農會會員而定。會員數最多的竹崎地區和民雄鄉各有六席，中埔鄉和新港鄉各五席，會員數最少的布袋鎮、番路鄉、阿里山鄉則各只有兩席，合計六十五席，他們將在縣農會會員代表大會上選出理、監事和全國農會代表。

農會代表選舉日前出爐，雖然藍軍保住義竹鄉、布袋鎮和民雄鄉三個基本盤，但在縣農會代表席次和綠營只算是平分秋色，以義竹鄉四席為例，藍綠將各拿兩席，布袋鎮色彩不明顯，民雄鄉藍營也沒有占上風。

地方政壇人士說，總數六十五席縣農會代表，綠藍比約九比一，由於要在代表大會提議需有三分之一以上的代表連署，推估藍營連十席都不到，綠營可望拿下所有的理、監事和全國農會代表席次。