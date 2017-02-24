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〈中部〉嘉義特教學校 紅花風鈴木正美

2017-02-24

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義市高鐵大道旁的嘉義特殊教育學校，近日校園圍牆邊的紅花風鈴木盛開，如風鈴般的粉紅色花朵，隨枝葉伸展到圍牆外大排上方，花影倒映水面上，如夢似幻，成了熱門賞花景點；嘉義縣梅山公園黃花風鈴木目前也有數株開花，預計三月十日左右陸續盛開，花期約半個月。

嘉義特教學校校長許碧雲說，該校在二十多年前創校時，在靠近高鐵大道圍牆旁，種植共四十九株紅花風鈴木，三年前也在世賢路側增種一批紅花風鈴木；紅花風鈴木約每年農曆過年間盛開，花期約三週到一個月，今年直到上週才開花，開放平日下午四點後與假日，讓民眾進入校園賞花，也希望賞花民眾能維護校園環境整潔。

嘉義市八掌溪堤岸旁黃花風鈴木，目前尚未見黃金花海，往年黃花風鈴木在三、四月盛開，但如雨量少、氣候乾旱，也可能提早開花。

嘉義縣梅山公園梅花目前大多已凋謝，只剩下些許殘梅，不過，公園周邊環南路種植的黃花風鈴木，已含苞待放，並有一、兩株綻開美麗的黃色花序。

嘉大森林暨自然資源系主任何坤益說，紅花風鈴木、黃花風鈴木都屬外來種，引進台灣約二、三十年，因台灣各地地形及氣候多樣化，花季並無一定規律，主要受生長區域的氣候與地形影響；今年紅花風鈴木、黃花風鈴木較晚開花，研判與暖冬、入春以來雨量不多等因素有關。

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  • 嘉義特殊教育學校圍牆邊紅花風鈴木盛開，美不勝收，有攝影迷從新北市到嘉市賞花、攝影。（記者王善嬿攝）

    嘉義特殊教育學校圍牆邊紅花風鈴木盛開，美不勝收，有攝影迷從新北市到嘉市賞花、攝影。（記者王善嬿攝）

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