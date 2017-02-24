〈中部〉烏日啤酒廠煙囪冒濃煙 發酵味好重
2017-02-24
〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕聽到烏日啤酒廠，會讓很多愛喝啤酒者眼睛為之一亮，但市議員張耀中說，最近接獲台灣啤酒烏日觀光工廠附近住戶反映，不但煙囪不時飄出陣陣濃煙，還會有異味，雖不是臭，但有民眾覺得無法接受，建議酒廠改善。
張耀中說，烏日啤酒廠設廠至今超過五十年，當初設置地理環境條件已今非昔比，現位在黎明路的交通要衢，加上鄰近別墅聚集的南屯區楓樹里，居住人口不斷集中之下，開始漸漸有人不能忍受這樣的啤酒生產發酵味道，直呼「啤酒味好重」！
味道有多重？張耀中舉例指出，黎明路沿線從烏日一路連結到水湳，啤酒廠附近店家林立，有人去光顧啤酒廠對面的小吃店，因為衣物沾染啤酒發酵香氣，被家人或朋友誤認一早就喝酒。昨天張耀中前往現勘，約廿分鐘，就看到啤酒廠排氣煙囪一下冒出白色煙霧，而後又排出深灰色煙霧，雖不能斷定此煙霧成分為何，主管機關有必要去採集分析看有沒有污染源成分。
酒廠：排煙合乎標準
烏日啤酒廠許永禎廠長說，廠內排出的「白煙」，其實是煮麥汁所產生的「水蒸氣」，已利用設備將水蒸氣回收做為鍋爐用水，不過還是有少部分蒸氣會排出，但絕對符合標準，不會造成空氣污染；至於啤酒花的發酵味道，目前的生產設備全從德國進口最先進的設備，生產方式也是參考國外大廠作法，不過既然有民眾覺得不舒服，會再參考各國啤酒廠作法，並查詢相關研究報告進行改善。
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