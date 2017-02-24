〈中部〉滿級分高手傳心法 「不熬夜、不懂問到懂」

2017-02-24

〔記者湯世名／彰化報導〕「不要熬夜、不懂要問到懂！」今年大學學測，彰化縣有四名滿級分考生，其中三人在彰化市就讀，成績亮眼，市長邱建富昨天頒發獎學金表揚，稱讚他們為「彰化之光」，他們也大方分享讀書訣竅說，平常要保持閱讀習慣，絕對不要熬夜念書，上課若遇到不懂的地方，一定要向老師請教，問到懂為止。

今年獲得學測滿級分佳績的四人，分別是就讀彰化市轄區的彰化高中林旭、彰化女中李品萱、精誠中學高中部林璟佑，以及設籍彰化市、就讀台中市衛道中學的柯博獻。

彰化市長邱建富昨公開表揚四名滿級分考生，包括林旭、李品萱、林璟佑本人及其家人都到場，柯博獻也由家人代表出席，邱建富頒發每人獎學金三千六百元及獎狀。

獲獎考生謙稱「考滿級分運氣好！」不過他們也透露訣竅說，養成正確的讀書方法，有效理解、吸收課本上內容才是最重要的！平常上課「多與同學、老師討論，不懂問到懂」，或可排定讀書計畫，不要讓進度落後，還強調「書可以不念，但絕不能沒睡飽」，這樣才能保持好的效率念書。