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〈中部〉無視雙黃線迴轉 鹿港警：加強取締

2017-02-24

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕明明有雙黃線，用路人卻當成「任意門」？串連彰化縣福興、鹿港的中正路是當地重要道路，由於道路沒有分隔島，常看到汽、機車任意迴轉、穿越的驚險畫面。鹿港警分局強調，將加強取締違規行為，針對違規高密度路段，考慮增加安全措施。

串連福興、鹿港的中正路是遊客與居民進入鹿港市區的重要道路，原本車流量就大，加上中正路上有黃昏市場、醫院、連鎖速食店、大賣場、體育場與勞工教育學苑，已形成商圈，但除了銜接鹿草路段的馬路中央有設立防撞桿，防用路人任意穿越馬路外，其餘路段天天都在上演任意迴轉的驚險畫面。

鹿港警分局表示，將加強取締中正路交通違規，不論是任意迴轉、機車未依規定二段式左轉，一旦用路人違規都會取締。

警方強調，除取締外，也會視需求考慮在重要路口增設防撞桿或採取其他安全措施，須與相關單位共同會勘後辦理。

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