〈中部〉大尾鱸鰻 曾文水庫捕逾20尾

2017-02-24

〔記者蔡宗勳／大埔報導〕曾文水庫近一個月來，陸續有鄉親捕撈到逾二十尾、每尾十五台斤重以上的「大尾」鱸鰻，居民憂心地震前兆，不過，學者專家認為，應與水庫環境棲地有關，由於適合鱸鰻生存，才會出現數量如此多的大鱸鰻。

嘉義大學水生生物科學系專任教師郭世榮說，鱸鰻生命力超強，可以適應乾涸環境，就算離水一天也能存活，曾文水庫物種豐富，鱸鰻覓食無虞，才會長到如此巨大；一般而言，鱸鰻重約二十台斤，應該有五歲以上，推測應該是多年前放養的魚苗長大了。

大埔鄉代吳宗霖說，鱸鰻重量超過十台斤，就屬於大尾級，小時候經常聽說鄉親在曾文水庫捕撈到一、二十台斤重的大鱸鰻，可是近三、四十年來，一年可能還抓不到三隻，而且都是在水質濁度飆高情況下，大鱸鰻才會現蹤。

當地居民說，往年曾文水庫都是漲水出濁水才會抓到一、兩尾大鱸鰻，八八風災山洪爆發時，也只抓到一尾，最近突然跑出來這麼多，懷疑不是庫底環境改變，就是要發生大地震或大天災。

由於鱸鰻愈大愈值錢，市面上十台斤重的每斤市價約一千兩百元，十五台斤重的每斤約兩千元，二十台斤以上者則要議價；大埔產地價格便宜一半，因而吸引老饕競相來此購買。