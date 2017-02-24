〈中部〉（雲林）鴨場高規格管制 鴨農怨不公平

2017-02-24

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府水陸禽禁宰令明年即將解禁，未爆感染禽流感的養鴨場卻遭到高規格管制，農委會在防疫精進作為中要求即日起至五月卅一日鴨隻必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市，鴨農認為針對性太強，對鴨農不公平。

驗無病毒才能屠宰 防疫所︰憂帶原沒發病

雲林動植物防疫所技正鄭安國表示，鴨對病毒的致病率低，可能帶原也不會發病，為防患未然，所以出場先檢驗，避免有漏網之魚，會將鴨農意見反映給農委會。

農委會為避免禽流感擴大流行，除下令禁宰水陸禽，明天禁運宰令解除後，五月卅一日前鴨子出場前必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市；凡發生禽流感飼養場半徑五公里內的鴨場必須全面篩檢，確定呈陰性反應，才能解除移動管制。

中華民國養鴨協會副理事長林金發表示，全國鴨場送檢有約一百件，檢驗報告出爐的廿件養鴨場都呈現陰性，事實證明，鴨子的抵抗力強，今年至今都沒有問題。

林金發強調，室內飼養、直接送屠宰場屠宰的白肉雞、一日齡的雛禽，以及經過洗選或熏蒸的雞蛋，有獸醫開立證明書者仍可上市，鴨農遭到不公平對待，政府的防疫措施都針對鴨農，還說鴨的「保毒」性高，希望在此次疫情告一段落後，農委會能還鴨農一個公道，洗刷惡名，不公平的待遇到此為止。

目前雲林縣全縣鴨場約六百場，飼養兩百廿六萬餘隻鴨；防疫所長廖培志表示，雲林縣至今有四十七鴨場送檢，已完成檢驗的七場均呈陰性反應，今年雖然沒有問題，但一○四年禽流感流行時也有少數鴨場呈現陽性反應。