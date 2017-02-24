| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉（雲林）鴨場高規格管制 鴨農怨不公平

2017-02-24

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府水陸禽禁宰令明年即將解禁，未爆感染禽流感的養鴨場卻遭到高規格管制，農委會在防疫精進作為中要求即日起至五月卅一日鴨隻必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市，鴨農認為針對性太強，對鴨農不公平。

驗無病毒才能屠宰 防疫所︰憂帶原沒發病

雲林動植物防疫所技正鄭安國表示，鴨對病毒的致病率低，可能帶原也不會發病，為防患未然，所以出場先檢驗，避免有漏網之魚，會將鴨農意見反映給農委會。

農委會為避免禽流感擴大流行，除下令禁宰水陸禽，明天禁運宰令解除後，五月卅一日前鴨子出場前必須檢驗無禽流感病毒才能屠宰上市；凡發生禽流感飼養場半徑五公里內的鴨場必須全面篩檢，確定呈陰性反應，才能解除移動管制。

中華民國養鴨協會副理事長林金發表示，全國鴨場送檢有約一百件，檢驗報告出爐的廿件養鴨場都呈現陰性，事實證明，鴨子的抵抗力強，今年至今都沒有問題。

林金發強調，室內飼養、直接送屠宰場屠宰的白肉雞、一日齡的雛禽，以及經過洗選或熏蒸的雞蛋，有獸醫開立證明書者仍可上市，鴨農遭到不公平對待，政府的防疫措施都針對鴨農，還說鴨的「保毒」性高，希望在此次疫情告一段落後，農委會能還鴨農一個公道，洗刷惡名，不公平的待遇到此為止。

目前雲林縣全縣鴨場約六百場，飼養兩百廿六萬餘隻鴨；防疫所長廖培志表示，雲林縣至今有四十七鴨場送檢，已完成檢驗的七場均呈陰性反應，今年雖然沒有問題，但一○四年禽流感流行時也有少數鴨場呈現陽性反應。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧

現任派拋震撼彈 20人具名聲明爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈中部〉（雲林）鴨場高規格管制 鴨農怨不公平


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.