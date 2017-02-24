〈中部〉（雲林）龍膽石斑大如海豚 群屍長蛆惡臭
2017-02-24
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南一家海釣場疑因池水「反窟」，池內近三百條大型的龍膽石斑魚陸續暴斃，其中不乏上百台斤、體型大如海豚的魚屍被棄置在池邊，不僅長蛆且惡臭味隨風飄散，附近居民被噁心的臭味薰得受不了而拍攝影片PO網，業者昨天下午才在環保局的協助下把魚屍清運至化製場處理，還給民眾清新空氣。
一池近300條全暴斃 環局助清理
位在斗南明昌里斗南果菜市場附近一家海釣場，場內有兩個大水池，營業多年，上週寒流過後附近民眾連續多日聞到惡臭味道，循著臭味尋找發現場內水池裡有許多龍膽石斑魚屍，池邊放置二、三十條魚屍甚至都長蛆。
附近民眾表示，魚屍散發的臭味令人作嘔，隨風飄散一公里遠都還聞得到，多次向業者反映都置之不理，實在凍抹條前天晚上把影片PO上網，希望相關單位能協助解決。
縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛得知，昨天上午會同雲林縣環保局人員到現場查看，環保局當場打電話給業者要求清除，下午業者即在環保局協助及監督下打撈清運。
大尾的重達上百台斤 價值萬元
王姓業者指出，飼養龍膽石斑已三、四年，原本夏天有開放釣客釣魚，去年七、八月後改為單純養殖，兩池放養近三百條，春節後陸續出現暴斃，採魚屍、水質送驗都說沒問題。但情況更惡化，連上百斤的大魚也暴斃，因不知怎處理魚屍才會打撈後放置池邊。
除了池邊二、三十條魚屍，水池裡也有大量魚屍，總計打撈二百六十多條，長約有四尺、重二、三十台斤，其中有五條大的上百台斤，龍膽石斑一條約一萬元，業者損失二、三百萬元。
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