| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉（雲林）龍膽石斑大如海豚 群屍長蛆惡臭

2017-02-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南一家海釣場疑因池水「反窟」，池內近三百條大型的龍膽石斑魚陸續暴斃，其中不乏上百台斤、體型大如海豚的魚屍被棄置在池邊，不僅長蛆且惡臭味隨風飄散，附近居民被噁心的臭味薰得受不了而拍攝影片PO網，業者昨天下午才在環保局的協助下把魚屍清運至化製場處理，還給民眾清新空氣。

一池近300條全暴斃 環局助清理

位在斗南明昌里斗南果菜市場附近一家海釣場，場內有兩個大水池，營業多年，上週寒流過後附近民眾連續多日聞到惡臭味道，循著臭味尋找發現場內水池裡有許多龍膽石斑魚屍，池邊放置二、三十條魚屍甚至都長蛆。

附近民眾表示，魚屍散發的臭味令人作嘔，隨風飄散一公里遠都還聞得到，多次向業者反映都置之不理，實在凍抹條前天晚上把影片PO上網，希望相關單位能協助解決。

縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛得知，昨天上午會同雲林縣環保局人員到現場查看，環保局當場打電話給業者要求清除，下午業者即在環保局協助及監督下打撈清運。

大尾的重達上百台斤 價值萬元

王姓業者指出，飼養龍膽石斑已三、四年，原本夏天有開放釣客釣魚，去年七、八月後改為單純養殖，兩池放養近三百條，春節後陸續出現暴斃，採魚屍、水質送驗都說沒問題。但情況更惡化，連上百斤的大魚也暴斃，因不知怎處理魚屍才會打撈後放置池邊。

除了池邊二、三十條魚屍，水池裡也有大量魚屍，總計打撈二百六十多條，長約有四尺、重二、三十台斤，其中有五條大的上百台斤，龍膽石斑一條約一萬元，業者損失二、三百萬元。

廣告
  • 斗南一家海釣場飼養的龍膽石斑大量暴斃，魚屍放置池邊，臭味惹民怨。（記者黃淑莉攝）

    斗南一家海釣場飼養的龍膽石斑大量暴斃，魚屍放置池邊，臭味惹民怨。（記者黃淑莉攝）

  • 斗南一家海釣場飼養的龍膽石斑大量暴斃，魚屍放置池邊，臭味惹民怨。（記者黃淑莉攝）

    斗南一家海釣場飼養的龍膽石斑大量暴斃，魚屍放置池邊，臭味惹民怨。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧

現任派拋震撼彈 20人具名聲明爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈中部〉（雲林）龍膽石斑大如海豚 群屍長蛆惡臭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.