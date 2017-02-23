〈南部〉守護林初埤木棉樹 臉書集氣

2017-02-23

〔記者王涵平／白河報導〕林初埤木棉樹遭削皮破壞，白河區公所在臉書設置「護樹祈福活動」，邀請民眾按讚留下祝福話語，為受傷木棉樹集氣、祈福、加油。

區長譚乃澄表示，今年林初埤木棉花季即將開始，民眾引領期盼之際，卻發現木棉道木棉樹遭人蓄意破壞，多達廿一株遭砍削樹皮，令人痛心，公所結合社區護樹志工及白河警分局進行護樹行動，希望愛樹護樹的民眾以實際行動，共同維護世界最美的花道，保持木棉道的美麗與完整。

街頭藝人花季表演 即起報名

此外，今年木棉花季街頭藝人開始報名，邀請有執照的街頭藝人參與木棉花道的盛會，活動時間自三月十一日至四月四日，地點在林初埤木棉花道，報名時間即日起至三月卅一日。