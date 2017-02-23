〈南部〉低碳遊後壁 無米樂租賃站啟用

2017-02-23

〔記者王涵平／後壁報導〕後壁區公所與知名汽車公司聯手推動低碳旅遊，昨日每位里長獲贈電動機車，也成立無米樂租賃站，鼓勵民眾多體驗電動車旅遊。

里長騎電動車服務鄉里

台南市首發「一哩低碳、一里幸福」計畫正式啟動，後壁區成為台南第一個低碳里民服務示範區。

後壁區長魏文貴表示，台南市最北端的後壁區，以出產良質米聞名全國，八成居民從事與稻米生產相關的行業，水稻耕作面積、稻米產量所佔比例皆居全國之冠，有「台灣米倉」之稱。

市長賴清德、市議長賴美惠等各界人士出席見證電動車捐贈與租賃站啟用儀式，未來里長可騎乘中華e-moving穿梭農田及大街小巷，以綠能交通工具服務里民，相信能大幅降低空氣污染並帶動後壁成為台南的綠色模範區。

賴清德親自試騎，並期盼環保局能更進一步提出合作計畫，讓市民或是里長都能早日使用電動機車。

此外，在無米樂米食館成立e-moving低碳旅遊租賃站，無米樂稻米文化促進會總幹事張美雪表示，民眾買米或用餐，就可免費體驗電動車一小時，悠遊無米樂景點，洽詢電話06-6623818。