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〈南部〉合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動

2017-02-23

〔記者楊金城／學甲報導〕南市現有員額三人所、四人所的基層派出所不少，市警局最近又啟動基層派出所合署辦公，整併派出所計畫，以統籌警力運用，並責成各分局因地制宜提出「合署辦公」的整併對象（派出所）。不過整併派出所吃力不討好，勢將面臨地方反對。

市警局局長黃宗仁昨天說，過去因交通、通訊不方便，才會廣設基層派出所，現在交通方便，通訊發達，整併派出所後，一通電話警察服務還是馬上到，甚至主動到家服務，況且整併派出所後警力統籌運用，有助警勤區巡邏、受理案件處置，對維護治安、交通和為民服務是正向的。

不過派出所整併，換句話說就是裁撤派出所，易招致地方反彈，南市十六個警分局，目前僅學甲分局提議學甲頂洲派出所併入宅港派出所、將軍苓和派出所併入將軍分駐所，頂洲所被併已引發地方強烈反對，苓和所、將軍所整併案尚屬順利，苓和里長黃明道說，若對治安更有保障，不反對派出所整併。

頂洲所併宅港所 地方反彈大

學甲分局近來在學甲三慶里頂洲聚落召開兩場說明會，頂洲所、宅港所「合署辦公」不被地方接受，連分局表明先「試辦三個月」也被拒絕，頂洲所、宅港所整併案恐胎死腹中。

三慶里長李坤明認為，頂洲所（現為四人所）設立多年，民眾視派出所如地方「守護神」，如被裁撤，看不到派出所，在情感上無法接受，也擔憂治安不保。市議員謝財旺和侯澄財也表達反對頂洲所被併的立場，侯澄財說，頂洲種植大西瓜出名，產季時如果沒有頂洲所，萬一竊賊來偷西瓜，警方能立即對竊案迅速反應？

其實，在台南縣警局時代就整併過幾個派出所，像新營分局鐵線所被整併到太宮所，一開始地方反彈，但兩所警力整合運用後，證明在治安和巡邏勤務上運作更順利；白河分局東山水雲所、麻豆分局下營賀建所被整併，地方反彈也都平息。

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  • 市警局為統籌警力運用，啟動基層派出所合署辦公，將軍苓和所被列入研議整併對象之一。（記者楊金城攝）

    市警局為統籌警力運用，啟動基層派出所合署辦公，將軍苓和所被列入研議整併對象之一。（記者楊金城攝）

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