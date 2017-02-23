〈南部〉佳里金唐殿燒王船 添載1.1萬包
2017-02-23
6噸王船人力拉行1.3公里
〔記者楊金城／佳里報導〕台南沿海五大香科之一，國定三級古蹟佳里金唐殿丁酉蕭壠香科五朝王醮，重頭戲「送王」（燒王船）昨天登場，重達六公噸的王船由信眾以人力拉行到一．三公里外的王船地，信眾捐獻的添載包達一萬一千包，創歷年香科紀錄；上午十點五十分千歲爺擇吉時「啟航」，船艙起火，接著王船在熊熊大火中「重返天庭」，香科執事人員揮手高呼「一帆風順」。
丁酉蕭壠香科的王船長約廿三台尺、寬約八台尺、船桅高約廿五台尺，在千歲爺神轎和宋江等陣頭簇擁下，昨早八點從金唐殿前的王船廠出發，穿越佳里市區如陸上行舟，大批信眾隨行，沿路商家、住戶設香案參拜，十分熱鬧。
王船是以兩條大繩用人力拉行，時速大約兩公里，由大主會首王永華、大主醮首郭銘雄分持鋤頭、大茶壺，沿路灑水、開路，象徵為王船開水路，約四十五分後抵達王船地時，王船底部的輪子突然卡住，信眾戲稱是千歲爺來個小考驗。花半小時排除故障後，再拖拉就定位，此時信眾合力為王船添載和堆疊如小山丘的金紙山。
信眾熱烈添載 創歷年紀錄
金唐殿主委、蕭壠香科會長余榮和說，千歲爺指示這次香科只要六千三百三十包添載包，但信眾響應熱烈，添載包總數高達一．一萬包，創歷屆香科紀錄。添載包內有米油鹽豆柴金紙，米酒、食物等船上生活用品也全搬上王船。
王船坐在金紙山上，上午十點五十分王船「啟航」，從船艙中段冒出火光，八分鐘後，熊熊大火就包覆整個船身，香科執事人員向王船揮手高呼「一帆風順」。燒王船後，三年一科的醮典將在謝燈篙儀式後圓醮落幕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
太平溪第一鐵路橋 拆除重建
台東市太平溪整治工程啟動，馬蘭橋旁的第一鐵路橋開始拆除重建，南王橋到太平橋段河床也展開清淤，縣府建設處表示，工程最浩大的路堤共構計畫預計六月…
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 大學申請入學 將延至5月
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案
- 大福彩 頭獎連48摃
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴
- 〈實現我的旅遊夢〉15歲的幸福之旅─冬戀北海道
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five charged over party death
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 升值1.4分 台幣連2升
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 喬治克隆尼鬆口聊準爸爸心情
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 左岸+右岸 衫情LV春夏
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- HBL 4強激鬥 垃圾話活血
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉佳里金唐殿燒王船 添載1.1萬包
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分