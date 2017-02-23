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〈南部〉佳里金唐殿燒王船 添載1.1萬包

2017-02-23

6噸王船人力拉行1.3公里

〔記者楊金城／佳里報導〕台南沿海五大香科之一，國定三級古蹟佳里金唐殿丁酉蕭壠香科五朝王醮，重頭戲「送王」（燒王船）昨天登場，重達六公噸的王船由信眾以人力拉行到一．三公里外的王船地，信眾捐獻的添載包達一萬一千包，創歷年香科紀錄；上午十點五十分千歲爺擇吉時「啟航」，船艙起火，接著王船在熊熊大火中「重返天庭」，香科執事人員揮手高呼「一帆風順」。

丁酉蕭壠香科的王船長約廿三台尺、寬約八台尺、船桅高約廿五台尺，在千歲爺神轎和宋江等陣頭簇擁下，昨早八點從金唐殿前的王船廠出發，穿越佳里市區如陸上行舟，大批信眾隨行，沿路商家、住戶設香案參拜，十分熱鬧。

王船是以兩條大繩用人力拉行，時速大約兩公里，由大主會首王永華、大主醮首郭銘雄分持鋤頭、大茶壺，沿路灑水、開路，象徵為王船開水路，約四十五分後抵達王船地時，王船底部的輪子突然卡住，信眾戲稱是千歲爺來個小考驗。花半小時排除故障後，再拖拉就定位，此時信眾合力為王船添載和堆疊如小山丘的金紙山。

信眾熱烈添載 創歷年紀錄

金唐殿主委、蕭壠香科會長余榮和說，千歲爺指示這次香科只要六千三百三十包添載包，但信眾響應熱烈，添載包總數高達一．一萬包，創歷屆香科紀錄。添載包內有米油鹽豆柴金紙，米酒、食物等船上生活用品也全搬上王船。

王船坐在金紙山上，上午十點五十分王船「啟航」，從船艙中段冒出火光，八分鐘後，熊熊大火就包覆整個船身，香科執事人員向王船揮手高呼「一帆風順」。燒王船後，三年一科的醮典將在謝燈篙儀式後圓醮落幕。

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  • 大主醮首郭銘雄持大茶壺，沿路灑水、開路，為王船開水路。（記者楊金城攝）

    大主醮首郭銘雄持大茶壺，沿路灑水、開路，為王船開水路。（記者楊金城攝）

  • 人力拖行6噸重的王船。 （記者楊金城攝）

    人力拖行6噸重的王船。 （記者楊金城攝）

  • 王船在熊熊大火中「重返天庭」。（記者楊金城攝）

    王船在熊熊大火中「重返天庭」。（記者楊金城攝）

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