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〈南部〉馬公景福祠乞求發財金 提早即起展開

2017-02-23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆二月二日為福德正神誕辰，澎湖馬公景福祠每年都會舉辦一連五天求發財金，以及「過消災爐」、「點平安燭」等各項活動，今年因應建醮大典，提早至即日起展開，歡迎民眾前往。

位在馬公中央街老街古蹟保存區內的景福祠香火鼎盛，主祀福德正神，迄今有二百五十年以上歷史，每年土地公生日都有盛大的慶典和開金庫送發財金等活動，廟堂還懸掛唯一保存至今、百餘年的清光緒年間「介爾景福」古匾，驗證百年古蹟廟宇的歷史，民國九十二年起開放民眾乞求發財金。

擲筊決定金額

馬公景福祠發財金求法，「擲出一聖杯可借二百元」、「二聖杯借三百元」、「三聖杯六百元」，每人限擲一回。

大多數發財金都供在神桌或放在收銀機內做「錢母」，可錢滾錢、發大財，來年需加心意歸還，增添多少隨喜，不少人以千元為單位歸還，感謝土地公整年的保佑，未還的信徒廟方也不會刻意追討，當作是急難救助。

另外為慶祝土地公生日，廟方除了舉辦建醮活動，農曆二月二日土地公壽誕，景福祠還會無限量供應湯圓及壽麵，讓善信「呷平安」，不少信徒呼朋引伴前往，一面分享平安、另一方面求取發財金。

根據廟方表示，時機愈不景氣，求取發財金的民眾愈多，雖然每年還款約八成，但因都多加心意歸還，每年約多十萬元進帳，全都投入翌年發財金。

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  • 馬公景福祠開放乞求發財金，即日起一連五天。（記者劉禹慶攝）

    馬公景福祠開放乞求發財金，即日起一連五天。（記者劉禹慶攝）

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