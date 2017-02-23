〈南部〉營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
2017-02-23
〔記者洪定宏／高雄報導〕六歲的「小澤」（化名）骨瘦如柴，親友曾目擊他翻垃圾桶找食物吃，但父母以生病為由搪塞，直到小澤昏倒送醫，父母的謊言才被識破，高雄社會局緊急安置小澤，已逐漸恢復健康。
原來小澤的父母經常吵架，他淪為出氣筒，不是慘遭踢打，就是被罰不准吃飯，醫院檢查出小澤的身體及腦部有新舊傷痕，都是外力造成，所幸未造成腦部病變，父母被依重傷害罪嫌移送法辦。
高雄社會局統計，從一○三年七月至一○五年十二月，有七十八名疑似受虐兒少接受驗傷鑑定，其中未滿三歲的被害人最多，高達五十五％；其次為滿三歲、未滿六歲者，佔十五％。另外，七十八名被害人中，有十四人因受虐嚴重，報請檢察官指揮偵辦。
社會局表示，小澤的案例是去年初接獲通報，父親是收入穩定的工廠員工、母親為家管，但情緒控管差，將孩子毆打成傷，對小澤的教養方法也失當，導致孩子總覺得吃不飽，才會翻垃圾桶找食物吃；已要求父母接受親子教育與心理輔導課程，並進行家訪，評估沒問題，才會安排小澤回家。
社會局呼籲民眾多關心社區孩童，發現兒少疑似受虐，務必撥打113保護專線通報；家長若有教養困擾，可洽親職教育諮詢專線07-3945995，尋求協助。
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