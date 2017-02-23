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〈南部〉眷村「以住代護」加碼 五年免費住

2017-02-23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市因地理位置與歷史因素，自日治時期就是台灣的陸海空軍事要地，隨著眷村改建，老舊眷舍荒蕪，高市文化局一○三年起啟動「以住代護」計畫，迄今已媒合卅四戶新住戶協助維護老屋，文化局下月起再推出「升級版」以住代護計畫，不但住五年不用錢，還有一百萬可拿。

高市文化局長尹立表示，「以住代護」計畫是在市府還未取得眷村管理權之前，向軍方以代管方式進行房屋修繕，徵選對眷村文化有興趣的民眾進住眷村，為期三年，不用租金還補助廿萬元修繕費；此眷村保存方式為全國首創，自一○三年已辦理三期進住卅四戶，鳳山黃埔新村的以住代護計畫現正辦理第四期十二戶的收件。

尹立說，今年獲民進黨籍立委劉世芳、許智傑和邱志偉的大力襄助，成功爭取到文化部眷村新星計畫補助，總經費約三．二億元，因此決定順勢推出「升級版」以住代護計畫。

修繕費補助 最高每戶一百萬元

「升級版」的以住代護計畫同步在左營及鳳山實施，左營建業新村推出卅六戶，鳳山黃埔新村推出廿八戶，有別以往眷舍先由文化局基礎整修後再交由民眾使用，此次改採與民眾合力整修，由文化局補助民眾自行修繕，修繕經費也提高，建業新村以每坪一萬五千元、黃埔新村以每坪兩萬元進行補助，再額外補助每戶十萬元購置空調設備。

補助費用依房舍坪數大小不同，最高每戶以一百萬元為上限，進住期間也由三年延長為五年。升級版的以住代護計畫將於三月初公告，預定於四、五月間開放民眾看屋，八月底交屋，屆時有意願的民眾可上以住代護官網（http://khvillages.khcc.gov.tw）查看。

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  • 高市文化局推出「升級版」以住代護計畫，最高補助百萬修繕費。（記者黃佳琳攝）

    高市文化局推出「升級版」以住代護計畫，最高補助百萬修繕費。（記者黃佳琳攝）

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