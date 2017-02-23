〈南部〉長照2.0缺人 屏縣加開訓練班
2017-02-23
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣六十五歲以上人口突破十五％，已擠身高齡社會，長照2.0系統至一○八年建置完成，約需一千五百名照顧服務員，現僅八百多人，今年至少開七個訓練班填補缺口。
屏東縣長照2.0預定四月左右正式上路，服務對象為六十五歲以上失能長者、五十歲以上失智者及四十九歲以下身心障礙者等，需接受長照服務初估約兩萬人。
屏縣長期照顧管理中心主任林秀芳表示，目前全縣照服員八百多位，人力還算充裕，但至一○八年長照體系建置完成，約需一千五百人，將加強培訓。
屏東基督教醫院開辦照服員訓練班已六、七年，每年至少開二至三班，社區醫學部督導廖玉貴說，需上滿一百二十五小時課程，其中三十小時為實習，取得結訓證書，才有照服員資格，就業率達五成五以上。
照服員可投入以時薪計的社區居家照服員，或到醫院擔任看護，看護每日十二小時約一千一百元、二十四小時二千二百元起跳，到養護中心及護理之家，每日工作八小時，月薪約二萬七千、八千元，十二小時約三萬三千元以上。
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