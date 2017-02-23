〈南部〉台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
2017-02-23
〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣垃圾無法外轉焚燒後，各鄉鎮垃圾回到掩埋處理，避免藥物隨一般垃圾進掩埋場掩埋，污染土壤環境，縣衛生局去年一月起與縣內醫院、鄉鎮衛生所及藥局合作，設置「居家廢棄藥品檢收站」回收過期藥品，扣除各醫院隨醫療廢棄物自行處理，衛生所、藥局一年來回收一百七十九公斤，衛生局食品藥政科長林郁文呼籲，家中有過期、變質藥物應送至縣內三十二個檢收站。
林郁文指出，以往縣內垃圾皆送外縣市焚化廠焚燒處理，家中剩餘、過期或半年未使用的一般藥物，隨一般垃圾送進焚化廠高溫焚燒即可，但屏東、高雄停止代燒台東垃圾後，以掩埋取代焚燒，若廢棄藥物再像以往隨手丟進垃圾桶，送進掩埋場掩埋，其化學製劑有污染土壤之餘，遂改採回收制度。
台東縣藥師公會、各大醫院及鄉鎮衛生所配合衛生局進行廢棄藥品回收，十六個鄉鎮衛生所、衛福部台東醫院、部東成功分院、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院，及詠康、晶采等十一個藥局設置居家廢棄藥品檢收站，扣除各醫院隨醫療廢棄物自行處理，衛生所、藥局一年來總共回收一百七十九公斤的廢棄藥品，粉、錠或膠囊劑等固體藥品占一○六公斤，液體的糖漿、藥水也有七十三公斤，皆由衛生局依醫療廢棄物統一處理。
台東醫院藥劑科主任范龍昇表示，過期藥品需要回收的觀念仍不普及，不過已有不少民眾主動送到醫院、藥局回收，仍呼籲民眾每半年就需檢查家中藥品，將有未開封但過期、或已開封超過半年的藥品除去包裝，將裸錠以夾鏈袋打包後，送到有檢收站的醫院、藥局及衛生所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
太平溪第一鐵路橋 拆除重建
台東市太平溪整治工程啟動，馬蘭橋旁的第一鐵路橋開始拆除重建，南王橋到太平橋段河床也展開清淤，縣府建設處表示，工程最浩大的路堤共構計畫預計六月…
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 大學申請入學 將延至5月
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案
- 大福彩 頭獎連48摃
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴
- 〈實現我的旅遊夢〉15歲的幸福之旅─冬戀北海道
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five charged over party death
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 升值1.4分 台幣連2升
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 喬治克隆尼鬆口聊準爸爸心情
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 左岸+右岸 衫情LV春夏
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- HBL 4強激鬥 垃圾話活血
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分