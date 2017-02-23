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〈南部〉台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤

2017-02-23

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣垃圾無法外轉焚燒後，各鄉鎮垃圾回到掩埋處理，避免藥物隨一般垃圾進掩埋場掩埋，污染土壤環境，縣衛生局去年一月起與縣內醫院、鄉鎮衛生所及藥局合作，設置「居家廢棄藥品檢收站」回收過期藥品，扣除各醫院隨醫療廢棄物自行處理，衛生所、藥局一年來回收一百七十九公斤，衛生局食品藥政科長林郁文呼籲，家中有過期、變質藥物應送至縣內三十二個檢收站。

林郁文指出，以往縣內垃圾皆送外縣市焚化廠焚燒處理，家中剩餘、過期或半年未使用的一般藥物，隨一般垃圾送進焚化廠高溫焚燒即可，但屏東、高雄停止代燒台東垃圾後，以掩埋取代焚燒，若廢棄藥物再像以往隨手丟進垃圾桶，送進掩埋場掩埋，其化學製劑有污染土壤之餘，遂改採回收制度。

台東縣藥師公會、各大醫院及鄉鎮衛生所配合衛生局進行廢棄藥品回收，十六個鄉鎮衛生所、衛福部台東醫院、部東成功分院、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院，及詠康、晶采等十一個藥局設置居家廢棄藥品檢收站，扣除各醫院隨醫療廢棄物自行處理，衛生所、藥局一年來總共回收一百七十九公斤的廢棄藥品，粉、錠或膠囊劑等固體藥品占一○六公斤，液體的糖漿、藥水也有七十三公斤，皆由衛生局依醫療廢棄物統一處理。

台東醫院藥劑科主任范龍昇表示，過期藥品需要回收的觀念仍不普及，不過已有不少民眾主動送到醫院、藥局回收，仍呼籲民眾每半年就需檢查家中藥品，將有未開封但過期、或已開封超過半年的藥品除去包裝，將裸錠以夾鏈袋打包後，送到有檢收站的醫院、藥局及衛生所。

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  • 衛福部台東醫院藥劑科主任范龍昇呼籲民眾，居家廢棄藥物應除去包裝，將裸錠以夾鏈袋包裝後，再送到檢收站。 （記者王秀亭攝）

    衛福部台東醫院藥劑科主任范龍昇呼籲民眾，居家廢棄藥物應除去包裝，將裸錠以夾鏈袋包裝後，再送到檢收站。 （記者王秀亭攝）

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