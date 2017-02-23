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〈南部〉颱洪無人機 恆春測試飛行

2017-02-23

可望飛進颱風眼蒐集參數

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣夏秋兩季多颱風，國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心無人機近日在恆春機場進行操控測試，本報全程記錄起飛狀況，這項全球首創的技術，可望直取「颱風眼」蒐集參數，作精準氣象及防災應用。

去年成功在尼伯特外圍飛行

寂靜多時的恆春機場，昨午傳來久違的飛機螺旋槳聲響，「颱洪無人機」在旺盛的東南風吹拂下，從彈射架上倏然飛向藍天，航廈內儀控人員詳細記錄氣溫、風向等參數，測試約一個小時後，穩穩降落在恆春機場跑道上。

颱洪中心人員表示，這款無人機是全球唯一有能力飛進颱風的機型，目前共有六架，有單汽缸及雙氣缸兩款，具輕量化、無起落架、可飛行十至十八小時，去年已經成功在強颱尼伯特外圍飛行測試。

颱洪中心人員指出，無人機能測量溫度、濕度、氣壓、風向及風速等氣象參數，直接進入颱風眼有機會提升颱風預報走向的準確度，未來除了恆春起飛點，考慮在花東及宜蘭尋找地點。

這項技術從一九九五年開始與澳洲的無人機製造公司合作，二零零五年龍王颱風曾挑戰飛入颱風眼，但無人機沒能成功返航，二零一四年底颱洪中心重新投入研究。

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  • 「颱洪無人機」恆春訓練。（記者蔡宗憲攝）

    「颱洪無人機」恆春訓練。（記者蔡宗憲攝）

  • 「颱洪無人機」恆春訓練。（記者蔡宗憲攝）

    「颱洪無人機」恆春訓練。（記者蔡宗憲攝）

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