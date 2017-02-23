〈南部〉台東長照2.0 整合照護一條龍
2017-02-23
〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣衛生局推動長照2.0中的「居家醫療」，由台東聖母醫院、關山慈濟醫院及各鄉鎮衛生所醫師、治療師及社工師組「整合照護團隊」，更與縣內各醫院合作，長照專員在醫院「出院準備服務」時就開始協助，「一條龍」的服務領先其他縣市。
與聖母、關慈、衛所合作
衛生局長照科長劉鳳琴表示，台東幅員狹長，部分病患出院後仍須受專業醫療照顧，若住偏鄉有回診需求者，常為交通問題所苦，包計程車就醫一趟就需上千元，台東長照中心與聖母、關慈及各鄉鎮市衛生所合作後，「整合照護團隊」依個案個別狀況，到宅提供後續的醫療照護，只需支付健保費用，又不用旅途奔波。
出院準備服務時就開始協助
劉鳳琴指出，居家醫療不只到宅，台東長照中心進一步與台東馬偕、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院合作，在各醫院出院準備服務時，長照專員會與個管師討論病患是否需要居家醫療，部立台東醫院也已申請加入，成為全國各縣市率先從醫院端即開始「一條龍」服務的縣市。
台東居家醫療原定三月開跑，由於二月中旬已整合完成，目前已有四人開始接受居家醫療服務，長照專員評估中也有四人，醫院病患也有五人正在評估。
劉鳳琴說，居家醫療是新的長照服務業務，仍有許多民眾不知有此服務，有需求的民眾可向長照中心提出申請，或由醫療院所出院準備轉介、長照專員個案訪視發掘，讓偏鄉民眾在家就能接受到宅的醫療服務。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
太平溪第一鐵路橋 拆除重建
台東市太平溪整治工程啟動，馬蘭橋旁的第一鐵路橋開始拆除重建，南王橋到太平橋段河床也展開清淤，縣府建設處表示，工程最浩大的路堤共構計畫預計六月…
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 大學申請入學 將延至5月
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案
- 大福彩 頭獎連48摃
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴
- 〈實現我的旅遊夢〉15歲的幸福之旅─冬戀北海道
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five charged over party death
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 升值1.4分 台幣連2升
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 喬治克隆尼鬆口聊準爸爸心情
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 左岸+右岸 衫情LV春夏
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- HBL 4強激鬥 垃圾話活血
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台東長照2.0 整合照護一條龍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分